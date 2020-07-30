Нацслужба здоров'я запускає вебінари для лікарів щодо користування eHealth

Національна служба здоров’я запускає серію вебінарів для лікарів, де упродовж двох місяців розповідатимуть про роботу електронної системи охорони здоров’я і даватимуть поради щодо оптимізації процесів під час роботи у ній.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш.

«Ми запустили систему навчання через Академію НСЗУ, розробили чіткі матеріали – невеликі за обсягом, які містять таку концентрацію інформації, що знімається більшість питань. Зараз запускаємо серію вебінарів. Починаючи з наступного тижня, два місяці ми будемо щотижня давати вебінар – як система працює, поради стосовно того, як оптимізувати процеси», - повідомив Черниш.

За його словами, на цей момент в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 300 тисяч користувачів – це лікарі і середній медичний персонал.

eHealth – українська інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді. До її складу входять два компоненти: центральна база даних та медичні інформаційні системи (МІС), між якими забезпечено автоматичний обмін даними. Саме через МІС відбувається реєстрація пацієнтів, запис на прийом, ведення особистого кабінету, видача направлень тощо.

Як повідомляв Укрінформ, після старту реформи вторинної ланки медицини лікарі скаржаться, що їм стало складніше працювати, оскільки програмний комплекс eHealth зависає і довго обробляє кожен крок лікаря. Робота системи викликала невдоволення і в пацієнтів, які або довго чекають на направлення, або приходять по нього до лікаря кілька разів.