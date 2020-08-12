НСЗУ хоче утричі збільшити тариф на медичну реабілітацію у 2021 році

Національна служба здоров'я України пропонує на 2021 рік утричі збільшити тариф на надання медичних послуг реабілітації.

Як передає Укрінформ, про це НСЗУ повідомляє у Фейсбуку.

"У Програмі медичних гарантій-2021 за напрямками медичної реабілітації НСЗУ пропонує: виділити в окремий пакет послуг медичну реабілітацію дорослих та дітей від 3 років із загальносоматичною патологією, зокрема для реабілітації пацієнтів із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо. Втричі збільшити тарифи на послуги з медичної реабілітації із 6 554,73 грн до 19 719, 61 грн", - зазначають у НСЗУ.

Загалом на 2020 рік на надання послуг медичної реабілітації НСЗУ уклала договори із 249 медзакладами, чотири з них приватні.

Зокрема, пацієнти з ураженням нервової системи можуть отримати медичну реабілітацію у 212 медзакладах; пацієнти з ураженням опорно-рухового апарату - у 223; медичну реабілітацію немовлятам, які народились передчасно або хворими, впродовж перших трьох років життя надають у 63 закладах.

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На сьогодні НСЗУ вже виплатила медзакладам понад 512 млн грн за надання пацієнтам послуг медичної реабілітації за квітень-липень.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я пропонує збільшити бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік до 240 млрд грн із 72 млрд грн, передбачених цьогоріч.