“Червона” зона: у Чернівцях поліція зупинила громадський транспорт
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман.
"Не зважаючи на прийняте рішення міської ради, поліція зупинила, паралізувала рух громадського транспорту у Чернівцях. Вони виконують не рішення органів місцевого самоврядування, а рішення органів виконавчої влади. Як тільки буде прийняте якесь інше рішення, ми повідомимо", - сказав заступник міського голови.
Як повідомив у коментарі кореспонденту ІА АСС приватний перевізник Віталій Дзюбак, сьогодні автобуси виїхали на міські маршрути, керуючись рішенням сесії Чернівецької міськради від 25 серпня. Автобуси курсували від ранку, але близько 12-ї години водії призупинили рух та почали повертатися у гаражі.
"Поліція почала штрафувати перевізників та складати адмінпротоколи", - пояснив Дзюбак.
Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до "червоної" зони віднесено: місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.
На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.
Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.
В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.
У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування COVID-19. Із них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.
Фото: molbuk.ua