“Червона” зона: у Чернівцях поліція зупинила громадський транспорт

У Чернівцях, який віднесено до "червоного" рівня епіднебезпеки, роботу громадського транспорту міста призупинено на вимогу правоохоронців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман.

"Не зважаючи на прийняте рішення міської ради, поліція зупинила, паралізувала рух громадського транспорту у Чернівцях. Вони виконують не рішення органів місцевого самоврядування, а рішення органів виконавчої влади. Як тільки буде прийняте якесь інше рішення, ми повідомимо", - сказав заступник міського голови.

Як повідомив у коментарі кореспонденту ІА АСС приватний перевізник Віталій Дзюбак, сьогодні автобуси виїхали на міські маршрути, керуючись рішенням сесії Чернівецької міськради від 25 серпня. Автобуси курсували від ранку, але близько 12-ї години водії призупинили рух та почали повертатися у гаражі.

"Поліція почала штрафувати перевізників та складати адмінпротоколи", - пояснив Дзюбак.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до "червоної" зони віднесено: місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.

Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.

У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування COVID-19. Із них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.

Фото: molbuk.ua