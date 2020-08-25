У Чернівцях міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, ТРЦ і ринків

Депутати Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Встановити роботу: громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень; суб`єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів тощо) за умови дотримання протиепідемічних закладів; закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на 1 людину; дошкільних навчальних закладів і закладів загальної освіти за умов дотримання рекомендацій державного санітарного лікаря України", - йдеться у прийнятому рішенні.

Водночас цим же рішенням заборонили роботу розважальних закладів та розважальних зон у межах торгових центрів і проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці перед розглядом цього питання під стінами Ратуші близько тисячі чернівчан зібралися на мирний мітинг проти введення карантинних обмежень "червоної" зони.

З 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

В Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

У Чернівецькій області зафіксували 9371 випадок COVID-19. Із них 5920 пацієнтів одужали, 261 людина померла.