Під мерією у Чернівцях мітингують проти “червоних” карантинних обмежень

У Чернівцях біля міської ради триває мітинг підприємців, рестораторів, працівників ТРЦ, магазинів, салонів краси тощо.

Близько тисячі людей прийшли під Ратушу з вимогою дозволити їм працювати в умовах карантину. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вимагаємо, щоб нас не позбавляли наших конституційних прав, зокрема права на працю, на зайняття підприємницькою діяльністю. Нещодавно спілкувався із працівниками Центру зайнятості, вони сказали, що наразі не передбачена компенсація підприємцям, якщо нас знову закриють на карантин. Тому сьогодні усі підприємці Калинівського ринку приступили до роботи. Звичайно, із дотриманням усіх протиепідемічних заходів, але ми працюємо", - сказав під час виступу перед мітингувальниками голова профспілки Калинівського ринку Василь Шкробанець.

Мітинг у Чернівцях / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Люди тримають у руках плакати: "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Хто буде платити за наші рахунки?", "Ми не раби!", "Ми хочемо займатися спортом" тощо. У такий спосіб люди вийшли відстояти своє право на гідне існування і працю, закріплені Конституцією України.

Автомобілі, що проїжджають біля Центральної площі, сигналять на підтримку протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

В Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.

У Чернівецькій області зафіксували 9371 випадків COVID-19. Із них 5920 пацієнтів одужали, 261 людина померла.