Чернівці у "червоній зоні": дитсадки закрили, громадський транспорт призупинив роботу

У місті Чернівці, яке потрапило до "червоної" зони поширення коронавірусу, сьогодні вранці розпочали свою роботу заклади громадського харчування, непродовольчі магазини, салони краси тощо.

Водночас на карантин пішли дитячі садочки, а громадський транспорт після виходу на маршрути вранці, призупинив роботу по обіді до завтрашнього рішення сесії.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман.

"На вимогу поліції, яка виконує постанову уряду, у Чернівцях призупинили роботу маршруток і тролейбусів. Ще зранку ми вийшли на маршрути, просили не паралізувати роботу міста. Але вони виконують рішення центрального органу влади. Завтра на засіданні позачергової сесії ми розглянемо це питання", - сказав заступник міського голови.

Крім того, як ідеться у наказі управління освіти міськради, який є у розпорядженні Укрінформу, з 24 серпня по 7 вересня припиняється робота дитячих садочків.

Карантин у Чернівцях Фото: Віталій Олійник / Укрінформ

"На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р., рішення позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 21.08.2020 р. у зв'язку із встановлення у Чернівцях "червоної зони"... призупинити діяльність закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів НВК комунальної форми власності Чернівецької міської ради з 24 серпня до 07 вересня 2020 року", - йдеться у документі.

Водночас, переважна більшість кафе і ресторанів у Чернівцях працюють у звичному режимі, а на продуктових ринках не дотримуються протиепідемічних заходів. У звичному режимі працюють і перукарні.

Як розповіли кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції Чернівецької області, на правоохоронців разом із працівниками Нацгвардії, Держпродспоживслужби поклали зобов'язання контролювати виконання рішення державної комісії з питань ТЕБ та НС. І з 24 серпня на порушників карантину складатимуть відповідні протоколи та будуть застосовувати штрафні санкції.

Як повідомляв Укрінформ, відсьогодні 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

В Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу – 1 799.

У Чернівецькій області зафіксували 9167 випадків COVID-19. Із них 5891 пацієнт одужав, 261 людина померла.