В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали – 35 807 осіб.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1 106 випадків коронавірусу.