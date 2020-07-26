В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу. Протягом доби зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів. Читайте також: У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 16,2 мільйона осіб Загалом в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали – 35 807 осіб. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1 106 випадків коронавірусу.