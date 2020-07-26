У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 16,2 мільйона осіб

У світі станом на ранок 26 липня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 16 203 479 осіб.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (4 315 709). Кількість померлих – 149 398, одужали – 2 061 692 особи.

На другому місці Бразилія – 2 396 434 (86 496 померли й 1 617 480 одужали). На третьому місті Індія із 1 385 494 хворими (32 096 смертей та 886 235 осіб, що одужали).

Фото: belga