ООН може зібрати глав держав у вересні в Нью-Йорку попри пандемію – дипломат

Секретаріат ООН розглядає можливість фізичної присутності глав держав та урядів цього вересня на урочистих заходах, приурочених початку роботи нової сесії Генасамблеї в Нью-Йорку – в залежності від епідеміологічної ситуації.

Таке роз'яснення дав у четвер речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

"Попри окремі повідомлення у ЗМІ, що нова сесія Генасамблеї ООН цього вересня відбудеться у віртуальному форматі, у Організації не виключають, що "високі зустрічі" глав держав та урядів можуть відбутися за їх фізичної присутності", - повідомив український дипломат.

Він підкреслив, що деякі ЗМІ помилково стверджують, що все проходитиме у форматі відеозвернень.

"Це не зовсім так. Відповідно до рішення Генасамблеї, держави-члени можуть надсилати свої відеовиступи. Водночас, можливість фізичної участі залишається", - зауважив Ніколенко.

Тим часом, за його словами, при плануванні участі враховуватиметься епідеміологічна ситуація у світі та Нью-Йорку і в США зокрема.

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У цьому зв'язку дипломат підтвердив графік заходів високого рівня. Зокрема, 15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї, 21 вересня – урочисте відзначення 75-ї річниці створення ООН, 22 вересня – початок загальних дебатів. Крім того, 30 вересня запланований саміт з питань біорізноманіття, 1 жовтня – захід з нагоди 25-ї річниці Пекінської декларації про захист прав жінок, 2 жовтня – засідання з питань ядерного роззброєння.

Нагадаємо, щороку в вересні в Нью-Йорку розпочинається нова, чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент "високих зустрічей" за участі глав держав та урядів країн-членів ООН.