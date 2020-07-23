Постійний представник України при ООН став віцеголовою ЕКОСОР

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця обраний віцеголовою Економічної та Соціальної Ради ООН на період 2020-2021 років.

Про це повідомило в середу на офіційній сторінці у Facebook Постійне представництво України при ООН.

"На тлі поширення пандемії COVID-19 моїм основним пріоритетом на посаді віцеголови стане активізація оперативної діяльності ЕКОСОР з метою надання підтримки постраждалим країнам. Мова йде як про реалізацію проєктів, спрямованих на боротьбу з новим коронавірусом, так і про посткризове економічне відновлення", - заявив у цьому зв'язку Кислиця.

Український постпред поінформував, що на проєктну діяльність ООН щороку спрямовується близько $30 млрд. Лише Програма розвитку ООН, яка працює в понад 150 країнах, оперує річним бюджетом $5,8 млрд.

"За минулий та поточний роки ПРООН реалізувала проєктів в Україні на суму понад $300 млн", - додав Кислиця.

Крім того, українська сторона приділятиме особливу увагу просуванню гендерної рівності, зміцненню ролі жінок, посиленню соціального захисту найбільш вразливих категорій осіб, підвищенню енергетичної ефективності, вдосконаленню гуманітарного реагування та впровадженню сучасних технологій.

Нагадаємо: ЕКОСОР – один зі статутних органів ООН, який відповідає за координацію економічної та соціальної політики ООН. До її складу входять 54 держави. Україна разом зі Швейцарією представлятиме європейський регіон органу ООН.