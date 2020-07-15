Кислиця: Якби не було ООН, людству довелося б її вигадати

Організація Об'єднаних Націй і, зокрема, Рада безпеки ООН потребують ґрунтовних реформ – для того, щоби запобігти маніпуляціям та застосуванню права вето з боку окремих постійних членів Радбезу, які де-факто є стороною збройних конфліктів.

Таку позицію висловив в інтерв'ю Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Якщо подивитися, то в основі членства й схвалення рішень в Раді безпеки була закладена "Ялтинська формула" – інструмент легітимізації ексклюзивних прав великих держав на перерозподіл світу. Це більш відомо зараз як право "вето", - зауважив представник України.

Кислиця підкреслив, що свого часу СРСР, а нині Росія в сукупності лідирують за кількістю випадків реалізації права вето. Це говорить про те, що в Москві розглядають ООН та її статут "виключно зі споживацької точки зору", зазначив дипломат.

"Чи можна очікувати, що Росія як сторона збройного конфлікту в Україні чи Грузії, або як країна, що відіграє деструктивну роль у Сирії, не перешкоджатиме Радбезу ООН реагувати адекватно на ситуацію? Відповідь очевидна", - підкреслив посол.

Тому, за його словами, Україна й багато інших держав "говорять про необхідність глибокої реформи ООН, зокрема її Ради безпеки". І йдеться не про косметичне оновлення фасаду, а про модернізацію фундаменту, стін і крівлі. "Існують різні думки, як запобігти зловживанню правом вето, проте, на жаль, досі вони практично не матеріалізувалися", - зазначив дипломат.

При цьому Кислиця підкреслив, що не належить до скептиків щодо ООН як організації в цілому.

"Немає жодної сфери нашого життя, якої не торкнулася би діяльність цієї Організації. Рівень роботи, який проводиться ООН, чи то у сфері науки й освіти, операцій з підтримання миру або захисту навколишнього середовища – безпрецедентний. Якби не було ООН, людству довелося б її вигадати", - зауважив постійний представник України при ООН.