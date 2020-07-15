Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН

Росія виступила з ініціативою провести саміт лідерів країн – постійних членів Ради Безпеки ООН: США, Британії, Франції, Китаю і РФ. Пропагандисти Кремля вже охрестили подію, яка ще не відбулася, «проривною» та «історичною», заявивши, що вона може «стабілізувати міжнародну обстановку».

Та попри надривні зусилля Москви, спрямовані на те, щоб провести цю зустріч, її перспективи досі залишаються невизначеними.

Як оцінюють пропозицію Росії в ООН і якою насправді є мета Путіна? На ці та інші запитання відповів у інтерв’ю Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

ІНІЦІАТИВА ПУТІНА – ЦЕ СУТО ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПРОЄКТ

- Росія наполегливо ініціює проведення саміту «п’ятірки» постійних членів Радбезу ООН, що має надати Путіну можливість з’явитися в колі глав впливових держав. Як сприймають в ООН цю ініціативу і яке ставлення України до неї?

- Постійні члени Ради Безпеки, відповідно до Статуту ООН, мають не лише привілей щодо «права вето» (блокувати будь-який проєкт рішення Радбезу), а й несуть особливу відповідальність у сфері підтримання міжнародного миру й безпеки. Не дивно, що вони проводять постійні консультації та мають налагоджену взаємодію – і не лише в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Проте щодо так званого «саміту постійних членів», то цю ініціативу проявляє лише одна країна з «п’ятірки» – Росія, і цьому є своє пояснення.

Загалом усі країни мають суверенне право проводити зустрічі в різних форматах: трикутниках, п’ятикутниках… До речі, під час членства України в Радбезі у 2000-2001 роках наша країна була ініціатором створення механізму консультацій обраних (непостійних) членів Ради Безпеки. Ми активно розвивали цей формат, у тому числі й під час нашого недавнього перебування у складі РБ ООН у 2016-2017 роках.

Однак ні для кого не є секретом, що навіть всередині Радбезу існує певна «класовість». І взагалі в ООН багато груп країн, які об’єднуються за інтересами чи відповідно до конкретних цілей.

Водночас слід чітко розрізняти офіційні заходи в рамках ООН та національні ініціативи окремих країн. Так званий «саміт держав», які є необраними (постійними) членами Ради, якщо він і відбудеться, то не матиме формального відношення до Організації. ООН та її держави-члени не розглядали питання такого саміту, не ухвалювали жодних рішень щодо його проведення та не надавали будь-якого мандату необраним членам вирішувати за інших глобальні питання. Тож рішення, які можуть бути ухвалені на зустрічі держав «п’ятірки», стосувалися б лише учасників зустрічі та не підлягали б автоматичній імплементації в ООН.

Це важливо розуміти, оскільки у ЗМІ подекуди лунають суперечливі повідомлення щодо майже «історичного» значення такої зустрічі. Тож хочу всіх заспокоїти: ніякої «Ялти-2» в сучасному світі бути не може. Є Статут ООН, який, хоча й має певні вади з урахуванням викликів сьогодення, але все ж залишається «конституцією» міжнародних відносин. І навіть Велика Британія та США, які брали участь у Кримській конференції 1945 року й домовлялися про засади створення Організації, сьогодні також мають дотримуватися положень Статуту на рівні з усіма іншими. Я вже не кажу про наймолодшого з необраних членів Ради Безпеки – Росію.

І тут є важливий момент: теоретично ми всі маємо підтримувати проведення таких самітів, а також наголошувати на відповідальному ставленні до своїх обов’язків усіх постійних членів РБ ООН. Однак вимушений підкреслити, що ініціатива Кремля скликати подібну зустріч є суто політичним та пропагандистським проєктом.

КИТАЙСЬКИЙ ЛІДЕР НЕ ПОЇДЕ НА ЗУСТРІЧ ЛИШЕ ДЛЯ ФОТО З ПУТІНИМ

- Яка, на ваш погляд, головна мета цього проєкту Кремля?

- Недавно в російську конституцію були внесені суттєві зміни. Володимир Путін намагається домогтися зустрічі зі світовими лідерами, аби прорвати ізоляцію на міжнародній арені й легітимізувати свою зовнішню і внутрішню політику. Він, очевидно, прагне сказати цивілізованому світу, а також росіянам, мовляв, погляньте, зараз, як і в 1945 році, без нас нічого не вирішується.

Це чистої води політична піаракція.

Сподівання Кремля, що зустріч «п’ятірки» – навіть на найвищому рівні – може компенсувати Росії відсторонення від «Групи семи», на мою думку, є марними. G7 за своїм складом усе ж набагато більше віддзеркалює сучасні політичні й економічні тенденції у світі.

Для інших учасників подібний саміт матиме сенс лише тоді, якщо за його підсумками будуть схвалені політично вагомі рішення. Важко уявити, що китайський лідер поїде на зустріч лише заради того, щоб мати спільну фотографію з Путіним. КНР нині більше хвилює ситуація по лінії Пекін – Вашингтон. Водночас малоймовірно, що китайські дипломати хочуть обговорювати свої питання в присутності російських колег.

Якщо ж зустріч відбудеться – чи то на рівні лідерів, чи міністрів – для України важливо, аби наші партнери, насамперед Велика Британія, США й Франція, продемонстрували послідовну повагу до цілей і принципів Статуту ООН, а також інших норм міжнародного права, яким би не був порядок денний.