Помпео і Лавров обговорили можливість саміту "п'ятірки" Радбезу ООН

Глава Держдепу Помпео та керівник МЗС Росії Лавров провели телефонну розмову, головною темою якої стала ініціатива Москви щодо зустрічі лідерів держав – постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Франції, Британії, Росії, Китаю).

Про це повідомляє Державний департамент США.

"Держсекретар Помпео й міністр закордонних справ Лавров обговорили скликання найближчим часом зустрічі лідерів P5 (постійних членів Радбезу ООН – ред.) для відзначення 75-ї річниці заснування Організації Об'єднаних Націй", - ідеться у повідомленні.

Зустріч лідерів P5 ініціює російська сторона, адже організація такого саміту дасть Путіну змогу знову з'явитися в колі глав впливових держав світу.

Крім того, в Держдепартаменті поінформували, що Помпео та Лавров обговорили "питання, які становлять обопільний інтерес, в тому числі Афганістан".

Деталі не уточнюються, однак слід зауважити, що ця розмова відбулася на тлі політичного скандалу, який спалахнув після отримання розвідкою США даних про те, що Росія сплачувала винагороду талібам за вбивства американських військових.

Як зазначається, ще одним пунктом розмови Помпео і Лаврова стала безпека виборів у Сполучених Штатах. Як відомо, основними претендентами на крісло глави Білого дому вважаються діючий президент Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.