Помпео заявив, що його не дивує антиамериканська активність Росії в Афганістані

Держсекретар Помпео вважає, що інформація про взаємодію РФ з Талібаном в Афганістані не є чимось новим, адже Москва намагалася протидіяти військам США, відколи вони ввійшли в цю країну.

Про це Помпео заявив на брифінгу в Державному департаменті, передає кореспондент Укрінформу.

"Те, чим росіяни займаються в Афганістані, аби протидіяти Сполученим Штатам, не є чимось новим", - зазначив він у відповідь на запитання про появу у ЗМІ даних щодо виділення Росією грошей талібам за напади на американських військових.

Держсекретар підкреслив, що росіяни вже десять років продають стрілецьку зброю в Афганістан, наражаючи американських військових на ризик.

Водночас він зауважив, що у Вашингтоні сприймають це серйозно. "Коли я зустрічаюся з російськими колегами, я щоразу кажу їм про це ", - повідомив Помпео.

Глава Держдепартаменту також розкритикував тих, хто звинувачує уряд США у бездіяльності щодо Росії. Він підкреслив, що в цьому відношенні чинна адміністрація зробила більше, ніж попередні.

"Це і виділення $700 млрд для міноборони, і вихід з Договору РСМД, чим росіяни залишилися незадоволені, а також те, що ми зробили в Сирії у протистоянні з ними них, у тому числі проти групи Вагнера", - перелічив Помпео.

Як повідомлялося, минулого тижня The New York Times оприлюднила інформацію про те, що американській розвідці США стало відомо, що російське ГРУ фінансувало талібів в Афганістані з метою проведення терористичних атак проти військових коаліційних сил на чолі зі США.