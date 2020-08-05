У Києві підтвердили ще 150 випадків коронавірусу

На сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбук.

"Ще в 150 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян", - сказав Кличко.

Серед тих, хто захворів: 81 жінка віком від 18 до 95 років та 5 дівчаток від 5 до 17 років; 61 чоловік віком від 20 до 79 років та троє хлопчиків від 4 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужало за добу 44 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3088 мешканців Києва", - зазначив він.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 29, у Дарницькому – 27 та в Солом‘янському районі — 23 випадки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 серпня липня лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271.