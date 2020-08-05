На Львівщині зафіксували 156 нових випадків COVID-19

У Львівській області за минулу добу, 4 серпня, провели 1470 ПЛР-тестів, з яких 156 — позитивні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Львівську міську раду.

«У Львові та на Львівщині підтверджено 10223 випадки інфікування коронавірусом, з них 275 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1470 ПЛР-тестів. Відтак, 156 — позитивні. Серед них львів`ян — 64», - повідомила заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

В міськраді також зазначили, що у Львівській області за останні дні збільшилася кількість хворих, яких госпіталізують або ж відправляють на самоізоляцію. Так, за попередню добу в області 107 людей госпіталізовано.

Загалом на стаціонарному лікуванні перебувають 1168 осіб, з них 102 людини - у відділенні реанімації, 34 - на ШВЛ.

Одужали в Львівській області від коронавірусної інфекції 2506 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 серпня в Україні лабораторно підтверджено 75 490 випадків COVID-19, з них за добу – 1271. Протягом доби зафіксовано 24 нових летальних випадки. Одужали 914 пацієнтів.