Центр здоров’я назвав показник летальності від коронавірусу в Україні

Показник летальності від коронавірусної хвороби COVID-19 по Україні становить 2,4%.

Такі дані у Фейсбуці оприлюднив Центр громадського здоров'я України, передає Укрінформ.

"Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров'я, найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня становить 30 900.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 серпня в Україні лабораторно підтверджено 72 168 випадків, 1112 - за останню добу.