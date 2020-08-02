В Україні коронавірус підтвердили у понад 5 тисяч дітей та 8,7 тисячі медиків

Станом на 2 серпня в Україні COVID-19 підтверджено у понад 5 тисяч дітей та 8,7 тисячі медпрацівників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, такі дані навів на брифінгу 2 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Загалом за весь час пандемії захворіло 72 168 людей, з них 5 072 дитини та 8 755 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За його словами, з захворілих за добу 1112 осіб COVID-19 підтвердили у 74 дітей та 65 медичних працівників. За добу було госпіталізовано 209 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 серпня лабораторно підтвердили 72 168 випадків COVID-19, із них за добу – 1 112. Померло за добу 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1725. Видужали за добу 235, із початку пандемії - 39543. Наразі хворіють 861 особа, загалом - 30900.