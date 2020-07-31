Хто має забезпечити школи засобами захисту - роз'яснення МОН
Як передає Укрінформ, про це Новій українській школі повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки.
"Засновники шкіл (найчастіше це місцева влада) мають забезпечити школи для початку навчального року: захисними масками, антисептиками для рук, дезінфекційними засобами для поверхонь", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило тимчасові рекомендації головного державного санітарного лікаря стосовно організації навчального процесу в закладах освіти з 1 вересня.
Рекомендації стосуються організації освітнього процесу, харчування, транспорту, який перевозить дітей та педпрацівників до закладу, а також визначає відповідальних за виконання тимчасових рекомендацій. Серед іншого, передбачається вимірювання температури перед початком навчального процесу як працівникам закладів освіти, так і учням, студентам, перебування в приміщення під час навчання дозволяється без маски, в інших приміщеннях закладу освіти - в масках.
МОЗ також рекомендує передбачити у розкладі занять різний час початку і закінчення занять для різних класів та груп та за можливості забезпечити заняття з окремих предметів на відкритому повітрі.
Фото: nus.org.ua