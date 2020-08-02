Turkish Airlines поновила авіарейс Стамбул – Херсон

Авіакомпанія Turkish Airlines поновила рейс Стамбул – Херсон.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми зустрічаємо відновлений рейс Стамбул – Херсон. Саме з цього рейсу починалася нова історія нашого аеропорту «Херсон» (авіакомпанія Turkish Airlines розпочала регулярні рейси з Херсона у Стамбул у жовтні 2014 року – ред.). І хочу подякувати авіакомпанії Turkish Airlines за те, що продовжує співпрацю з нашим аеропортом», - зазначив на урочистій церемонії, присвяченій відновленню авіарейсу, перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій.

Він підкреслив, що влада зацікавлена, щоб аеропорт працював, адже це потужний логістичний центр, і нагадав, що Херсонщина за показниками щодо ситуації з COVID-19 знаходиться у «зеленій зоні».

«Ми сподіваємося, що будуть рейси у такій же кількості, як і раніше», - зазначив генеральний менеджер Turkish Airlines у Херсоні Ахмет Турсун.

Проте наразі здійснюватимуться два рейси на тиждень (влітку минулого року таких рейсів було 10 на тиждень, а в інші сезони Turkish Airlines здійснювали авіарейс Стамбул – Херсон щодня), розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу директор комунального підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук.

Авіакомпанія Turkish Airlines поновила рейс Стамбул-Херсон Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

За його словами, відновлення авіарейсу – справжня командна робота, адже, після призупинення польотів через карантин, відновлення авіарейсу на Херсон зі Стамбула авіакомпанією планувалося лише на грудень. «І ось - спільна робота і голови Херсонської ОДА, і представника Президента України в Автономній Республіці Крим, і філії офісу Turkish Airlines у нас в Херсоні. Ми підключали першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову, підключали Рефата Чубарова, Мустафу Джемілєва», - зазначив Кучерук. Він також повідомив, що відновленим першим рейсом прилетіли зі Стамбула 135 чоловік, а з Херсона на Стамбул відправляються 125.

«Дуже зручно, вдячна нашому аеропорту, що відновили рейс. Я херсонка, а мій чоловік працює у Туреччині. Мені подобається, що можна летіти з Херсона безпосередньо, а не через Київ чи Одесу», - каже пасажирка Наталія Займова.

Наразі з аеропорту Херсон здійснюються авіарейси на Львів (SkyUp), Київ (МАУ) та у Стамбул (Turkish Airlines).

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія Turkish Airlines розпочала регулярні рейси з Херсона у жовтні 2014 року, а з 29 березня 2015 року Turkish Airlines здійснює авіарейси Стамбул-Херсон-Стамбул щоденно, поєднавши Херсон з усім світом. З 26 березня 2017 року авіакомпанія збільшила кількість рейсів Стамбул-Херсон-Стамбул з 7 до 10 разів на тиждень.