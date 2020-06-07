Авіасполучення між Києвом і Херсоном відновиться 19 червня - голова ОДА

Перший після пом'якшення карантинних обмежень авіарейс за маршрутом Київ – Херсон має відбутися 19 червня.

Про це під час брифінгу у межах інформаційного туру для журналістів «Екооздоровлення на Херсонщині» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

«19 червня відновлюється рейс Київ – Херсон», - зазначив Гусєв.

Він також повідомив, що одна з авіакомпаній має намір запустити авіасполучення між Херсоном і Львовом.

За словами Гусєва, першим літаком з Києва у Херсон прибуде голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів – в області вона долучиться до обговорення важливих туристичних проєктів.

Читайте також: На Херсонщині офіційно відкрили літній туристичний сезон

Як зазначив очільник ОДА, серед важливих для регіону тем - будівництво доріг, а також якісних готелів, які були б розраховані не на сезонний, а на цілорічний туризм та могли б стати "магнітом для туристів". На його думку, 5-зіркові готелі змінять ситуацію в цій сфері в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч на Херсонщині планують прийняти не менше туристів, ніж у 2019 році.