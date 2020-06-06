На Херсонщині офіційно відкрили літній туристичний сезон.

Про це 6 червня під час брифінгу у межах інформаційного туру для журналістів «Екооздоровлення на Херсонщині» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми сьогодні не відкриваємо туристичний сезон, тому що на Херсонщині туристичний сезон триває 365 днів на рік. Сьогодні ми відкриваємо літній сезон…Цього року літо особливе тим, що ми маємо продовження карантинних обмежень – послаблення, але карантин продовжується, і ми готуємося до курортного сезону», - зазначив Гусєв.

Він додав, що, на жаль, ще не отримано відповіді про роботу дитячих таборів – наразі це питання на розгляді у МОЗ, у головного державного санітарного лікаря.

Останні два тижні в області триває моніторинг стану баз відпочину – санаторіїв, пансіонатів, в усіх курортних населених пунктах. «Ми обговорюємо, що в кожному готелі, в кожному пансіонаті, кожному санаторії має бути медична частина з одного або кількох медиків, у залежності від кількості місць для поселення людей, для того, щоб реагувати швидко на можливі осередки коронавірусу, якщо такі будуть», - сказав голова ОДА.

Як зазначив Гусєв, минулого року Херсонщину відвідало, за даними мобільних операторів, 4,2 млн туристів. «Цього року, незважаючи на те, що карантин продовжується, послаблюється, але продовжується, ми чекаємо не меншу кількість туристів… Мої очікування, що ми маємо можливість прийняти до 5 млн туристів цього року, при всьому тому, що були обмеження всі ці місяці», - зазначив Гусєв.

За його словами, область розраховує на внутрішнього туриста, який не має можливості подорожувати в інші країни.

Як повідомляв Укрінформ, Херсонщина перейшла на адаптивну модель карантину.

Наразі в області 179 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 172 людини побороли недуг, троє людей – померли.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли — 777.

Фото: khoda.gov.ua