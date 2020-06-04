Розвиток внутрішнього туризму й авіації важливий в умовах закритих кордонів – Криклій

Розвиток внутрішнього туризму та регіональної авіації може стати новим цікавим напрямком діяльності в Україні в умовах закритих кордонів багатьох держав через пандемію COVID-19.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Пандемія COVID-19 внесла свої корективи в життя практично кожної країни. Але саме розвиток внутрішнього туризму і регіональної авіації може стати новим цікавим напрямом, коли більшість країн зачинені", – зазначив Криклій.

Він додав, що вже на 98% завершені роботи з реконструкції злітної смуги в Одеському аеропорту, Мінінфраструктури запускає підготовку проєкту будівництва аеропорту в Мукачеві, в процесі підготовка проєкту будівництва аеропорту у Дніпрі. За інформацією Криклія, термінал і VIP-термінал у єдиному комплексі аеропорту Дніпра будуватиме українська промислово-фінансова група DCH.

Також міністр зауважив, що в Миколаївському аеропорту монтують аеронавігаційне обладнання, а в Херсонському – визначають джерела фінансування для покращення злітної смуги.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Водночас Кабінет міністрів ухвалив рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення – з 15 червня.