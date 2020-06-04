Зеленський запропонує скасувати візи для країн, із яких захочуть приїхати туристи

Президент Володимир Зеленський пропонуватиме Міністерству закордонних справ (МЗС) провести візову лібералізацію для країн, громадяни яких прагнуть приїхати в Україну для туризму.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

"Я дам завдання, тому що це моя вертикаль, МЗС. Моя пропозиція про візову лібералізацію, особливо зараз - скасувати візи з того списку країн, громадяни яких хочуть до нас потрапити", - сказав Зеленський.

За його словами, візи можуть бути скасовані, зокрема, для громадян арабських країн, Австралії, Нової Зеландії, Китаю.

Президент нагадав, що наразі політика така, що коли якась країна скасовує візи для українців, то й Україна дзеркально скасовує візи для громадян тієї країни. "Зараз не той час, нам треба конкурувати за туриста", - підкреслив Президент.

Зеленський також наголосив, що в час, коли виїзд за кордон тимчасово обмежений через пандемію коронавірусу, внутрішній туризм може стати дуже популярним в Україні.

"Зараз такий момент, коли через коронавірус, не через те, що ми спеціально не хочемо випускати людей в будь-яку країну, а через коронавірус, ми бачимо, що внутрішній туризм може бути в Україні дуже популярним", - зазначив Зеленський.

За його словами, потрібно заохотити приїжджати в Україну іноземних туристів.

"Ми з вами об'їхали я думаю, весь світ, принаймні багато країн, і ми бачимо, що є в Україні, що можна з цим зробити. Тому не будемо чекати якоїсь "коронавірусної туристичної інфекції", не будемо чекати, що прийде такий час і ми будемо збирати всіх і казати, давайте щось робити, у нас немає туризму, наші замки нікому не потрібні, вони не в дуже гарному стані, у нас нічого немає. Це те, що у нас було в медицині було і є, але ми там щодня вирівнюємо", - звернувся до представників тургалузі Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.

Фото: пресслужба Президента