Криклій зацікавлений у відновленні роботи українсько-італійської ради зі співпраці

Міністерство інфраструктури зацікавлене у відновленні роботи українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.

На цьому наголосив глава цього відомства Владислав Криклій під час робочої зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа , повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу Мінінфраструктури.

“Владислав Криклій подякував пану послу за плідну двосторонню співпрацю між обома країнами у галузі транспорту та підкреслив зацікавленість Міністерства у відновленні роботи українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва з метою активізації співробітництва у сфері транспорту та інфраструктури”, - повідомили в пресслужбі.

Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами за різними напрямками.

Криклій позитивно відзначив довготривалі та взаємовигідні відносини України та Італії у галузі авіації та наголосив на готовності підписати угоду про спільний авіаційний простір з ЄС, положеннями якої передбачається зняття чинних обмежень запитів українських авіаперевізників на регулярні повітряні перевезення до Італії та підтвердив готовність діяти за принципом взаємності, позитивно розглядаючи усі запити від авіаперевізників, що призначатимуться зі сторони Італійської Республіки.

Учасники зустрічі приділили увагу темі розвитку співпраці двох країн в автомобільному сполученні.

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Глава Мінінфраструктури ознайомив посла з низкою важливих інвестиційних проєктів, які заплановані у галузі, зокрема, в частині будівництва автомобільних доріг, мостів, концесії морських портів та залізничних вокзалів. Сторони також обговорили можливу співпрацю Укравтодору та AliItalia у сфері розвитку дорожньої інфраструктури та розумних доріг. Крім цього, відмітили важливість розвитку аеропортів та контейнерних поїздів.