Криклій та посол ЄС обговорили імплементацію законодавства ЄС в галузі транспорту

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, під час якої вони обговорили питання співпраці за різними напрямками.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сторони обговорили підготовку до саміту Україна - ЄС, стан імплементації законодавства ЄС у галузі транспорту, а також подальшу співпрацю за різними напрямками", - йдеться у повідомленні.

Відтак Криклій повідомив, що Мінінфраструктури покращує свої показники щодо імплементації законодавства ЄС та виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. “Євроінтеграція – наша головна ціль. Ми активно співпрацюємо з народними депутатами, щоб законопроєкт про внутрішні водні шляхи, який дає старт реформі річкових перевезень в Україні та позитивно оцінюється європейською стороною, був прийнятий найближчим часом. Також для нас важливо схвалити розроблений Мінінфраструктури закон про мультимодальні перевезення. Але першочергово депутатський корпус має розглянути законопроєкт про залізничний транспорт, який не лише імплементує законодавство ЄС, а є ключовим для реформування залізниці”, - зазначив міністр.

Посол ЄС в Україні Маасікас, у свою чергу, відмітив прогрес України в євроінтеграційному напрямку та наголосив на необхідності повної імплементації законодавства ЄС у сфері інфраструктури та транспорту.

Криклій підкреслив, що Україна дуже розраховує на якнайшвидше підписання Угоди про Спільний авіаційний простір і зі свого боку виконала всі необхідні вимоги для цього. За словами міністра, українська сторона також звернулася до Європейської комісії з метою вирішення ситуації, яка склалась між Україною та Польщею щодо дозволів на автоперевезення.

“На момент підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС квота дозволів становила 200 тисяч на рік. В останні роки вона була зменшена польською стороною до 160 тисяч, що суперечить умовам Угоди про асоціацію”, - додав очільник Мінінфраструктури.

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Крім цього, сторони обговорили фінансування важливих інфраструктурних проєктів у сфері дорожнього господарства та морського транспорту для зовнішньої допомоги соціально-економічному розвитку українських регіонів Приазов’я (так званий Азовський пакет). Це проєкти підвищення пропускної спроможності та електрифікація залізниці Запоріжжя - Маріуполь, капітальний ремонт автомобільної дороги М-14 на ділянці Херсон - Маріуполь та концесія морського порту "Бердянськ".