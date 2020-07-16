Криклій очікує відновлення докризових обсягів повітряного руху наприкінці 2022 року

Відновлення докризових обсягів повітряного руху в Україні очікується наприкінці 2022 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у колонці для НВ.

"За прогнозами, відновлення докризових обсягів повітряного руху очікується на кінець 2022 року. А інтенсивність польотів досягне половини від минулорічних обсягів наприкінці 2020 року", - написав він.

Криклій також зауважив, що пандемія позначилася на всіх критично важливих галузях інфраструктури, на економіці та на людях.

Він звернув увагу, що складнощі в Украероруху почалися після анексії Криму та розв’язаної Росією війни на Донбасі, в результаті чого Україна втратила більшу частину транзитних потоків. Коронакриза ускладнила ситуацію.

Міністр наголосив: коли країни закрили свої кордони та самоізолювалися, літаки вишикувалися в ряди на стоянках, авіакомпанії скорочували програми, Украерорух продовжував функціонувати, щоб зберегти критично необхідну інфраструктуру, досвідчених і висококваліфікованих працівників.

"Провайдер заробляє на себе сам тим, що надає аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, з урахуванням наявних та очікуваних потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на ринку послуг авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні. Відповідно кожна авіакомпанія, яка літає в повітряному просторі України, платить провайдеру за послуги. За рахунок цього Украерорух і існує", - пояснив Криклій.

За його інформацією, щоб забезпечити безперебійну роботу, Украерорух запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня, що не впливає на безпеку аеронавігаційного обслуговування.

"Доходи від пожвавлення повітряного руху у липні підприємство може отримати тільки в середині вересня. І лише за умови, що всі користувачі повітряного простору платитимуть за послуги. Питання відновлення авіації надважливе на державному рівні. Безперебійна робота провайдера є гарантією безпеки польотів у повітряному просторі будь-якої країни", - додав міністр.

Криклій нагадав, що від 5 червня внутрішні польоти в Україні відновилися, перші міжнародні рейси розпочалися з 15 червня. Наразі для українців уже відкриті Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Велика Британія, США та інші. Подальше відновлення авіасполучення залежить від сприятливої епідемічної ситуації.

"Але незважаючи на все це, польоти в українському небі відновлюються повільно. У червні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 4 584 рейси — це на 87,1% менше порівняно з червнем 2019 року. Критично низьким залишаються і обсяги транзитних польотів", - акцентує міністр.

За його словами, Європейський банк реконструкції та розвитку надав Украероруху 25 млн євро в кредит на три роки. Фінансування є частиною Пакета солідарності ЄБРР, основне призначення якого — забезпечення безперервності надання ключових послуг, незважаючи на економічний вплив COVID-19. "Всі фінансові питання ці гроші не вирішать. Проте підприємство певний тривалий час зможе працювати без ризику втрати платоспроможності та зберегти унікальних фахівців, які у скрутний момент залишилися працювати, щоб літати в Україні було безпечно", - додав міністр.

Він уточнив, що відповідно до погодженої з ЄБРР фінансової моделі, щомісячний розмір витрат обмежується 130−150 млн гривень, що зумовлено необхідністю довготривалого дофінансування загальних витрат підприємства та обмеженим розміром залученої кредитної допомоги.

Як повідомлялося, 10 липня угоду про надання кредиту на суму 25 млн євро підписали асоційований директор, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький та керівник Украероруху Андрій Ярмак у присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія в Міністерстві інфраструктури України.