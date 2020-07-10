ЄБРР надасть Украероруху €25 мільйонів кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Украероруху» кредит у розмірі €25 млн євро.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Тelegram, підписано відповідний меморандум.

«Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Украероруху» кредит у розмірі 25 млн євро. Щойно між ними був підписаний відповідний меморандум», - написав Криклій.

За його словами, це дуже своєчасна та необхідна підтримка ліквідності підприємства та забезпечення його безперебійної роботи, адже провайдер аеронавігаційного обслуговування - Украерорух є частиною критичної інфраструктури для держави.

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Міністр подякував європейським колегам за всебічну підтримку.

Фото: mtu.gov.ua