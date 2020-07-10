ЄБРР надасть Украероруху €25 мільйонів кредиту
Укрінформ
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Украероруху» кредит у розмірі €25 млн євро.
Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Тelegram, підписано відповідний меморандум.
«Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Украероруху» кредит у розмірі 25 млн євро. Щойно між ними був підписаний відповідний меморандум», - написав Криклій.
За його словами, це дуже своєчасна та необхідна підтримка ліквідності підприємства та забезпечення його безперебійної роботи, адже провайдер аеронавігаційного обслуговування - Украерорух є частиною критичної інфраструктури для держави.
Міністр подякував європейським колегам за всебічну підтримку.
Фото: mtu.gov.ua