Україна і Туркменістан обговорили поновлення авіасполучення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій провів зустріч з послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим, під час якої обговорили можливість відновлення авіасполучення.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим сьогодні, 10 липня, у Києві. Сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення між обома країнами та перспективи подальшого співробітництва за іншими напрямами", - йдеться у повідомленні.

Криклій підкреслив, що Україна зацікавлена у відновленні повітряного сполучення з Туркменістаном та готова провести консультації в форматі відеоконференції з метою обговорення з керівництвом агентства "Туркменховайоллари" цього питання.

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Сторони також обговорили можливість відновлення транспортного сполучення для нарощування темпів торгівлі між обома країнами.

Посол підкреслив, що Туркменістан зацікавлений у співпраці та залученні українських компаній для відбудови економічних відносин між країнами.

Участь у заході з української сторони також взяли голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук та представники міністерства.

Фото: mtu.gov.ua