Україна і Туркменістан обговорили поновлення авіасполучення
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
"Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим сьогодні, 10 липня, у Києві. Сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення між обома країнами та перспективи подальшого співробітництва за іншими напрямами", - йдеться у повідомленні.
Криклій підкреслив, що Україна зацікавлена у відновленні повітряного сполучення з Туркменістаном та готова провести консультації в форматі відеоконференції з метою обговорення з керівництвом агентства "Туркменховайоллари" цього питання.
Сторони також обговорили можливість відновлення транспортного сполучення для нарощування темпів торгівлі між обома країнами.
Посол підкреслив, що Туркменістан зацікавлений у співпраці та залученні українських компаній для відбудови економічних відносин між країнами.
Участь у заході з української сторони також взяли голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук та представники міністерства.
Фото: mtu.gov.ua