Криклій обговорив з послом Азербайджану перспективи співпраці

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Ельмірою Ахундовою у Києві.

Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, сторони обговорили стан справ і перспективи подальшого співробітництва обох країн за різними напрямками.

"Владислав Криклій підкреслив, що Україна високо цінує дружні відносини з Азербайджаном і зацікавлена у розвитку взаємовигідної співпраці, зокрема, у сфері торгівлі та транспорту", - зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що Криклій позитивно оцінив результати проведення 12-го засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва, яке відбулося 30-31 січня 2020 року в Києві. Він також нагадав, що на виконання домовленостей, досягнутих в ході проведення цієї комісії, на розгляд азербайджанської сторони міністерство спрямувало низку інфраструктурних проєктів в галузі транспорту для можливої їх реалізації за рахунок пов'язаного державного цільового кредиту Азербайджанської Республіки.

Криклій підкреслив, що Україна очікує на позитивне рішення азербайджанської сторони та у разі чого готова надати всю необхідну додаткову інформацію щодо цих проєктів.

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Міністр інфраструктури зазначив, що Україна висловлює свою зацікавленість у збільшенні кількості дозволів, лібералізації або вільному доступі до ринку послуг автоперевезень і готова провести чергове засідання змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень як в режимі онлайн, так і фактично, щоб обговорити це питання.

Сторони також обговорили можливість відновлення прямого регулярного авіаційного сполучення між обома країнами.