МЗС України та Азербайджану готуватимуть візит Алієва в Київ

Міністерства закордонних справ України та Азербайджану домовилися про підготовку візиту Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва до України до кінця року.

Про це йшлося під час чергового раунду політичних консультацій на рівні заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Азербайджанської Республіки Халафа Халафова у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що сторони позитивно оцінили високий рівень взаємодії на найвищому рівні та стан реалізації домовленостей, досягнутих у рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Азербайджан 16–17 грудня 2019 року.

"Дипломати підкреслили важливість збереження існуючої динаміки політичного діалогу та домовилися сконцентрувати зусилля на підготовці офіційного візиту Президента Азербайджану Ільхама Алієва до України до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

З цією метою сторони домовилися активізувати роботу міністерств та відомств для підготовки спільних ініціатив, програм та документів, а також провести засідання двосторонніх робочих органів.

У ході консультацій було всебічно обговорено подальше співробітництво, у тому числі щодо підтримки територіальної цілісності обох держав та окремих аспектів політики стосовно окупованих територій.

Заступники міністрів також обговорили практичні кроки щодо реалізації проєктів у політичній, торговельно-економічній, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній та військово-технічній сферах. Крім того, відбувся обмін думками стосовно взаємодії в рамках міжнародних та регіональних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, РЄ, ОЧЕС, а також ГУАМ.