Росії не вдасться зруйнувати підтримку України у світі — МЗС

Рівень розуміння української проблематики та підтримки нашої країни у світі залишається стабільним попри спроби Росії її зруйнувати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв’ю виданню «Апостроф».

"Насправді рівень розуміння і підтримки України залишився стабільним. Тобто світ розуміє, що триває агресія Росії, яка в той чи інший спосіб продовжує посилати бойовиків, зброю і все інше на Донбас. А по-друге, є розуміння, що Росія маніпулює. В ОБСЄ уже відверто сміються з російського представника, коли він починає розказувати про "внутрішній конфлікт в Україні", - сказав дипломат.

У цьому контексті він зауважив, що росіяни продовжують розказувати "те, у що вже й самі, мабуть, не вірять".

"Можливо вони сподіваються, що з часом зміняться певні посадові особи, громадська думка партнерів буде не так добре проінформованою... Але сподівання марні!" - переконаний Боднар.

Як повідомлялося, західні санкції проти Росії були запроваджені через агресію проти України, збитий лайнер МН17, підтримку режиму Башара Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори й отруєння в Солсбері.