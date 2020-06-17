Кремль свідомо загострює ситуацію на Донбасі – МЗС

Міжнародні санкції наразі доволі відчутні для Росії через падіння цін на енергоносії та COVID-19, тому Кремль свідомо загострює ситуацію на Донбасі, аби домогтися їх послаблення.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв'ю виданню «Апостроф».

«Чому вони (Росія. – ред.) хочуть зняти ці санкції? Насамперед, страждає військово-промисловий комплекс РФ. Вони недоотримують запасні частини, сучасну зброю, оснащення не тільки з України, але й від значної кількості міжнародних партнерів. А без передових технологій розвивати ОПК і наступальну спроможність російської армії не так легко», - сказав дипломат.

Другий момент, за його словами, пов’язаний з падінням цін на енергоносії.

Боднар зазначив, що Росія традиційно отримувала надприбутки і запускала їх, як правило, не на соціальні програми, а на розвиток армії і озброєнь. Однак зараз цих надприбутків фактично немає, зауважив заступник міністра, резерви тануть, і можливості для перезавантаження економіки, армії чи зробити щось кардинально нове, втрачаються, грошей на це немає.

«Тому вони шукають слабкі місця в ЄС, намагаються грати в США під вибори, пробують маніпулювати ситуацією в Центрально-Східній Європі, намагаються нас розхитувати зсередини – все, щоб збити санкції і, як мінімум, повернути ситуацію до business as usual, або й наростити вплив», - застеріг заступник міністра.

Він звернув увагу і на те, що пандемія також серйозно вдарила по російській економіці, що вплинуло на зростання внутрішнього протесту в РФ.

«І тут перед Росією постає вибір: або шукати вихід з цієї ситуації, або загострювати її. Традиційно Росія йшла на загострення. Зараз ми також бачимо, що відбуваються не просто істерики в пресі, а відбуваються реальні перегрупування військ, починається нагнітання ситуації на фронті та в Криму», - констатував Боднар.

Як повідомлялося, західні санкції проти Росії були запроваджені, в тому числі, через агресію проти України, збитий лайнер МН17, підтримку режиму Башара Асада в Сирії, втручання спецслужб РФ в американські вибори й отруєння в Солсбері.