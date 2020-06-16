Агресія Кремля в Україні порушує Основоположний акт НАТО-Росія – Столтенберг

Кремль кілька разів порушував положення основоположного акту щодо відносин між Альянсом і Росією, зокрема, в ході агресивних дій проти України, водночас ротаційне розміщення бойових груп НАТО на східному фланзі Альянсу не є таким порушенням.

Про це у вівторок під час пресконференції напередодні дводенної телеконференції міністрів оборони країн НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про основоположний акт взаємин між НАТО і Росією, то присутність НАТО у Східній частині Альянсу з новими бойовими групами та збільшена присутність НАТО (у регіоні) не порушує цей документ. Виклик полягає в іншому – Росія порушувала основоположний акт НАТО-Росія вже кілька разів, зокрема, шляхом агресивних дій в Україні. Присутність НАТО у Східній частині Альянсу не порушує цей акт", - заявив Столтенберг.

Він наголосив на тому, що багатонаціональні бойові групи НАТО, які знаходяться на Сході Альянсу (у країнах Балтії і в Польщі) мають повну оперативну спроможність, при цьому війська союзників, які входять до їх складу, постійно оновлюються. Така ротаційна присутність НАТО в регіоні, за словами генсека, є важливою для всієї системи колективної безпеки Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору, який був прийнятий 27 травня 1997 року, визначає цілі і механізми консультацій і співпраці між НАТО і Російською Федерацією.

Після агресії Російської Федерації проти України у 2014 році НАТО повністю припинило співпрацю з Російською Федерацією у військовій сфері, проте підтримує канали зв’язку з цією країною для вирішення ймовірних конфліктних ситуацій та непорозумінь.