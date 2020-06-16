НАТО не відповідатиме дзеркально на розгортання ракетних ядерних систем РФ – Столтенберг

Розгортання Росією нових ракетних ядерних систем є викликом, який примушує НАТО зміцнювати систему ядерного стримування, але Альянс не має наміру дзеркально відповідати на дестабілізуючу поведінку Росії.

Про це у вівторок під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговоримо наслідки розгортання Росією нових ракет, які спроможні нести ядерну зброю. Розгортання Росією ракетних систем SSC-8 призвело до руйнації Договору про ракети малої і середньої дальності (ДРМСД) минулого року. Відтоді Росія модернізує власні ракетні спроможності, включаючи розробку гіперзвукової зброї. Я очікую, що міністри оборони погодять суттєвий і збалансований пакет політичних і військових заходів у відповідь", - зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що така відповідь означатиме зміцнення спроможностей НАТО у протиракетній обороні, кілька країн НАТО вже оголосили про значні інвестиції в розвиток відповідних протиракетних систем. НАТО, за словами керівника Альянсу, продовжуватиме розвиток інших оборонних спроможностей, включаючи розробку бойового літака 5-го покоління. Відповідно до нових викликів буде скорегована програма військових навчань та діяльність розвідувальних структур.

Як зазначив генсек, під час зустрічі міністри оборони країн-союзниць обговорять ці нові виклики та реакцію на них у форматі Групи ядерного планування НАТО.

"НАТО не буде дзеркально відповідати на дестабілізуючу поведінку Росії. Ми не маємо наміру розгортати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", – наголосив Столтенберг.

Він окремо підкреслив – Північноатлантичний Альянс залишається відданим ефективному контролю за зброєю, роззброєнню та нерозповсюдженню, які продовжують розглядатися як ключовий елемент євроатлантичної безпеки.