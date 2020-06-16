Розширені можливості України в НАТО не розв'язали проблему з Угорщиною – Столтенберг

Північноатлантичний альянс визнав Україну партнером із розширеними можливостями з огляду на активну двосторонню співпрацю, але це не означає, що проблеми з організаціями зустрічей міністерського рівня в рамках Комісії НАТО-Україна вже вирішені.

Про це у вівторок під час пресконференції напередодні відеоконференції міністрів оборони країн НАТО, що має відбутися 17-18 червня, заявив генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Союзники по НАТО вирішили надати Україні статус партнера з розширеними можливостями, тому що Україна довела, що є дуже цінним партнером для НАТО, ми співпрацюємо з ними по багатьом різним напрямам. Це є шляхом до подальшого поглиблення нашого партнерства з Україною. Щодо питання про міністерські зустрічі в рамках Комісії НАТО-Україна – це питання ще не вирішено, ми його вирішуємо, і я сподіваюся, що знайдемо шлях для вирішення", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи означає включення України до програми розширеного партнерства НАТО зняття Угорщиною вето на зустрічі міністерського рівня в рамках Комісії НАТО-Україна.

Як повідомлялося, Угорщина блокує участь України на рівні міністрів оборони та закордонних справ у форматі Комісії НАТО-Україна через незгоду із положеннями Закону України "Про освіту", який набув чинності 28 вересня 2017 року та визначає мовою освітнього процесу в українських навчальних закладах державну мову України. Угорщина вважає, що цей закон обмежує права національних меншин і, зокрема, угорської спільноти в Україні.

Фото: НАТО