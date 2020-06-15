НАТО чекає від України ухвалення п'яти законів - Стефанішина

Північноатлантичний альянс для поглиблення співпраці з Україною чекає ухвалення п'яти основоположних законів.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді".

"Є п'ять основоположних законів. Це закон про парламентський контроль щодо безпеки і оборони, проєкт якого зареєстрований у парламенті під №1204, зміни до законодавства про СБУ (№3196), закон про розвідку (№2412-д), про оборонні закупівлі (№2398-д) і закон про державну таємницю, який ще в роботі", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що закон про держтаємницю посідає особливе місце навіть серед цих законопроєктів, бо він стосується трансформації навіть не інституцій, а мислення.

"Річ у тім, що більшість документів, які стосуються державної таємниці, успадковані з радянських часів. І я як віцепрем’єр і до цього державний службовець із великим захватом спостерігаю за виконанням інструкцій кінця радянської епохи", - констатувала вона.

За словами Стефанішиної, без євроатлантичної мобілізації ці зміни могли би ще довго дискутуватися.

"Натомість зараз йдеться про законопроєкти, які вже в парламенті", - зазначила вона.