Розширені можливості: НАТО заявляє про новий формат співпраці з Україною

Північноатлантичний Альянс визнав Україну партнером із розширеними можливостями, чого тривалий час намагалася досягти українська дипломатія.

Повідомлення про подію оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«У п’ятницю (12 червня 2020 року), Північноатлантичний Альянс визнав Україну як партнера з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner). Цей статус є частиною Ініціативи НАТО у взаємосумісності з партнерами, яка має на меті продовження та поглиблення співпраці між Альянсом і партнерами, які зробили суттєвий внесок у операції та місії під егідою НАТО», - йдеться у повідомленні.

Документ нагадує, що як партнер НАТО, Україна надала війська для операцій Альянсу, включаючи місії в Афганістані та Косово, а також для Сил реагування НАТО та для участі у навчаннях НАТО. Союзники, як зазначається, високо цінують цей суттєвий внесок, який є демонстрацією відданості України цілям Євроатлантичної безпеки.

Як партнер із розширеними можливостями, Україна зможе скористатися індивідуальними можливостями. Це включає розвинутий доступ до програм взаємосумісності та до навчань, ширший обмін інформацією.

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«Це рішення визнає потужний внесок України у місії НАТО, та демонструє, що Альянс продовжує власні зобов’язання у власному партнерстві попри пандемію COVID-19», - зауважила з цього приводу речник НАТО Оана Лунгеску.

Як йдеться у повідомленні, Україна нині є однією з шести партнерів з розширеними можливостями, поряд із Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією та Швецією. Кожен з цих партнерів має індивідуальні стосунки з НАТО, які основані на сферах спільного інтересу.

Як наголошується у повідомленні, статус України як партнера з розширеними можливостями не є передумовою для будь-якого рішення щодо членства в НАТО. Союзники по НАТО продовжують заохочувати та підтримувати Україну у її реформах, включаючи реформи у секторах безпеки й оборони, зокрема, у таких сферах як цивільний контроль та демократичний нагляд, а також у боротьбі проти корупції.

Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.