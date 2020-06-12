Євроінтеграція, соцпрограми та інше: що передбачає програма дій уряду 2.0

Доопрацьована Програма діяльності Кабінету Міністрів передбачає продовження Україною шляху євроінтеграції, оновлення положень Угоди про асоціацію з ЄС та впровадження стандартів НАТО.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

“У програмі задекларовано продовження Україною шляху євроінтеграції за допомогою посилення курсу співпраці в рамках «Східного партнерства» та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС, оновлення положень Угоди про асоціацію, впровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, у програмі передбачається збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів.

Кабінет міністрів також планує щорічно перераховувати пенсії 11 мільйонів пенсіонерів та спростити порядок призначення субсидій. Це передбачено в соціальному блоці програми уряду.

Крім того, у програмі прописано підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

В економічному блоці зазначається, що ІТ-галузь в Україні формуватиме 10% валового внутрішнього продукту.

Програма також передбачає, що уряд продовжить цифровізацію державних послуг. Зокрема, заплановано запровадження мінімум 200 державних послуг, доступних онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на позачерговому засіданні 12 червня ухвалив доопрацьовану програму своєї діяльності та відправив її на розгляд Верховної Ради.

Попередню програму уряду Верховна Рада відправила 4 червня на доопрацювання.