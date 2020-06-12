Кабмін погодив програму дій 2.0 і сьогодні внесе її у Раду

Уряд погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України та у п'ятницю, 12 червня, внесе її на розгляд Верховної Ради.

Таке рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні КМУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ця програма має бути надіслана до Верховної Ради України", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цей документ був напрацьований спільно із комітетами ВР. "За базу узяті передвиборчі програми Президента та партії "Слуга народу", узяті укази Президента, напрацювання Кабінету міністрів, напрацювання комітетів ВР. Документ структурований, враховує абсолютно всі вектори розвитку країни", - додав глава уряду.

Раніше Шмигаль наголошував, що розвиток оборонно-промислового комплексу є складовою програми стимулювання економіки України, і уряд в своїй програмі дій зосередиться на розвитку оборонної галузі та її експортного потенціалу.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Цей документ Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Водночас представники фракції "Слуга народу" заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Тоді ж Шмигаль повідомив народним депутатам про те, що КМУ вже доопрацював програму, врахувавши пропозиції профільних комітетів ВР за усіма напрямками.