Кількість районів в Україні треба зменшити утричі — Шмигаль

У рамках нового етапу реформи децентралізації щодо формування субрегіонального рівня необхідно втричі скоротити кількість районів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз існує на карті 490 районів. Їх пропонується об'єднати і створити втричі менше. Фактично існуючий районний поділ був утворений ще за СРСР у першій половині минулого століття. Це не відповідає багатьом сучасним стандартам, тому потрібно наводити порядок», - сказав Шмигаль.

За його словами, нині є райони, де проживає 5 тисяч осіб, і є райони, де проживає понад 180 тисяч осіб. «Є великі перекоси в субвенціях, дотаціях, спроможності цих районів», - підкреслив глава уряду.

До того ж, додав Шмигаль, нинішні райони були утворені настільки давно, що вже не відповідають сучасним стандартам.

Раніше в Мінрегіоні повідомили, що в рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади найближчими днями уряд розгляне проєкт нормативно-правового документа щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня та направить його на розгляд Верховної Ради. Проєкт міститиме чіткий перелік районів та у їх складі - майбутніх громад по кожній області та АР Крим.

Також у Мінрегіоні зазначили, що уряд розгляне проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань діяльності та організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів".