Місцеві вибори пройдуть за новим адміністративним поділом — Прем'єр

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться у жовтні та проходитимуть на основі нового адміністративно-територіального поділу.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ця реформа (децентралізації — ред.) буде однією з найуспішніших і буде завершена у цьому році шляхом проведення восени у жовтні, як і заплановано, місцевих виборів уже за новим адміністративно-територіальним поділом. І вже з 2021 року ця реформа (децентралізації) почне працювати і щодо фінансування повноцінно, і управління на місцевому рівні”, - сказав глава уряду.

Він нагадав, що уряд вже завершив перспективний план формування громад в Україні шляхом затвердження перспективних планів усіх областей.

За його словами, наразі відбувається дискусія щодо формування районів.

Шмигаль розповів, що є близько 430 районів, а планується зробити 129.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет міністрів завершив один з етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.

Фото: КМУ