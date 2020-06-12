Зеленський подякував НАТО за надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Тwitter.

“Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі. Статус Партнера розширених можливостей НАТО – практичне рішення, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки”, - написав глава держави.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Facebook додав, що для держави це надзвичайно важливо.

“Ось така новина застала мене у Парижі під час обговорення Мінського переговорного процесу. Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Це, безумовно, прекрасна новина. Розширення співробітництва з Альянсом дає Україні додаткові можливості для зміцнення власної обороноздатності”, - зазначив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, в Альянсі 12 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).

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НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.