Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО

Укрінформ
НАТО надав Україні статус члена Програми розширених можливостей (EOP).

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

“Ми довго йшли до цього заголовку на сайті НАТО. Щойно Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP)”, - зазначив Кулеба.

Він нагадав про те, що у січні 2020 року, на виконання доручення Президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

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“Потім було багато дипломатії. Дуже багато дипломатії на всіх рівнях. І ось все спрацювало”, - додав міністр.

"Мало хто вірив, що нашій державі це вдасться, але результат є", - додав Кулеба.

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Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

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