НАТО надав Україні статус члена Програми розширених можливостей (EOP).

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

“Ми довго йшли до цього заголовку на сайті НАТО. Щойно Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP)”, - зазначив Кулеба.

Він нагадав про те, що у січні 2020 року, на виконання доручення Президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

“Потім було багато дипломатії. Дуже багато дипломатії на всіх рівнях. І ось все спрацювало”, - додав міністр.

"Мало хто вірив, що нашій державі це вдасться, але результат є", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.