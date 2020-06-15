Україна нагадала, що учасниками ТКГ, крім неї, є Росія та ОБСЄ

Учасниками Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі є Україна, Росія та ОБСЄ.

На цьому наголосила українська делегація під час засідання ТКГ у понеділок, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Також у межах засідання ТКГ українська делегація вкотре наголосила, що учасниками ТКГ визначено три сторони – це Україна, Росія та ОБСЄ”, - ідеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, що наприкінці роботи гуманітарної групи українська сторона знову ініціювала проведення позачергового засідання цієї групи. Представник ОБСЄ підтримав пропозицію України.

Як повідомлялося, 10 червня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації. Тоді на пропозицію спеціального представника чинного голови ОБСЄ Гайді Грау було оголошено перерву з технічних причин до понеділка, 15 червня.