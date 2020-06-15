Україна в ТКГ наполягає на відновленні дії українського законодавства в ОРДЛО

Україна в Тристоронній контактній групі наголосила на необхідності повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йшлося на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке продовжилось у понеділок, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

“Українська делегація підкреслила необхідність повного відновлення дії українського законодавства на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, відновлення систем оподаткування та розрахунків у межах українського правового поля”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, українська сторона наголосила на необхідності проведення інвентаризації державного та приватного майна на території ОРДЛО.

“Йдеться про стан підприємств усіх форм власності, зокрема відділень банківських установ”, - уточниили в ОП.

Представники України також наполягали на забезпеченні українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на цих територіях, наголосивши, що йдеться насамперед про задоволення гуманітарних потреб.

Крім того, зазначається, що вкрай важливим Україна вважає водопостачання споживачів Луганської області.

“Українська делегація наголосила, що для України питання екології є важливим, та підтвердила готовність обговорювати цю проблематику під час наступних консультацій соціально-економічної групи”, - зазначають в ОП.

Як повідомлялося, 10 червня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України у складі української делегації. Тоді на пропозицію спеціального представника чинного голови ОБСЄ Гайді Грау було оголошено перерву з технічних причин до понеділка, 15 червня.