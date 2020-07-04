В Україні відкрився новий авіарейс Львів-Херсон

В аеропорту «Херсон» приземлився перший літак зі Львова – таким чином відкрився новий внутрішній авіарейс, що з’єднав південний і західний регіони України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви присутні при відкритті рейсу авіакомпанії SkyUp. Ми чекали відкриття цього рейсу з 2017 року, вели перемовини. І це сталося – в умовах карантину все ж нам вдалося переконати авіакомпанію, яка представляє себе як лоукост-компанія, літати за цим маршрутом», - каже директор комунального підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук.

Як він зазначив, ціна квитка – 500 гривень, у повітрі літак – 1 година 25 хвилин. Він не сумнівається, що рейс користуватиметься популярністю – на південь їздитимуть туристи з Західної України відпочивати на морські курорти, а туристи з півдня України – на відпочинок у гори, відвідуватимуть Львів. Крім того, зі Львова зручно подорожувати далі по Європі.

Задоволені тим, що тепер можна повернутися літаком у Львів молоде подружжя - Уляна Фельд та Костянтин Козачук. У Херсон вони приїхали автобусом (за таку подорож сплатили 1650 гривень на двох), а вже повертаються додому літаком. «Якщо порівняти з 18-20 годинами, то зараз повертатися за півтори години – це комфортно. Економно і по часу, і по коштах», - каже Уляна Фельд.

Першим рейсом у Херсон прилетіло 104 людини.

В аеропорту «Херсон» приземлився перший літак зі Львова / Фото: Ірина Староселець. Укрінформ

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Серед перших пасажирів, які прибули у Херсон - голова Львівської облради Олександр Ганущин разом з родиною, які приїхали відпочивати на Арабатську Стрілку. Квитки вони взяли онлайн на перший літак, вирішили, що це зручніше, ніж добиратися автотранспортом. За його словами, цей рейс потрібен, адже внутрішній туризм зараз має величезні перспективи.

«Враховуючи, що кордони фактично напівзакриті, південь буде переживати новий ренесанс і Херсонщина має вловити цей момент. Я вітаю – літак супер, рейс – супер», - зазначив, спілкуючись з журналістами Ганущин.