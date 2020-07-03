Туреччина сподівається на швидке відновлення туристичного потоку з України

Від початку липня українські туроператори поступово відновлюють чартерні програми з України до курортів Туреччини, де завдяки привабливим правилам в’їзду для іноземців хочуть повернути докризові туристичні потоки.

Як повідомили Укрінформу в Офісі з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні, сьогодні літаки відправилися на курорти Анталія та Бодрум, а 8 липня буде здійснено перший чартерний рейс до Даламана.

"Туреччина зробила дуже привабливі правила для в'їзду для іноземних туристів в умовах COVID-19 (зокрема, потрібно пройти лише температурний скринінг, тест проводиться у разі підвищеної температури 37,8), тому ми сподіваємося на швидке відновлення туристичних потоків, зокрема, з України", – зазначив асистент директора з маркетингу аеропорту "Анталія" Атеш Егемен.

За статистикою, аеропорт "Анталія" приймає сьогодні лише 20% авіарейсів з інших країн, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року.

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"Туреччина готова до нового сезону за найвищими стандартами безпечного відпочинку: трансфери за новими правилами, дезінфекція автобусів, усі готелі, що приймають наших туристів, отримали "сертифікати здорового туризму" для приймання гостей в умовах COVID-19", – зазначила директор компанії Coral Travel Тетяна Прокопенко.

За її словами, Coral Travel підготував найповніший на ринку пакет страхування, який включає лікування від COVID-19 у країні перебування, а туристам, що оформили тур раніше, буде надано оновлений поліс без доплат.

Згідно зі статистичними даними, 2019 року в Туреччині побувало понад 1,5 мільйона українських туристів, що дало змогу Україні увійти до топ-10 країн, звідки приїздить найбільше туристів.