Туреччина поділилася програмою сертифікації готелів для безпечного туризму з 60 країнами світу

Туреччина поділилася деталями програми «Сертифікат безпечного туризму» з 60 країнами світу та готова й надалі поширювати досвід у цій сфері, маючи переконання, що за такими проєктами майбутнє галузі.

Про це розповів міністр культури і туризму Мехмет Ерсой, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Ми поділилися критеріями та деталями програми «Сертифікат безпечного туризму» з 60 країнами... У сертифікації беруть участь компанії, відомі в світі, будь-яка країна може легко перейняти та реалізувати цю програму в себе. Тут важливою є готовність самого туристичного сектору та готелів втілювати її в життя. Це коштовно, і тому важливою є готовність здійснювати таку інвестицію», – сказав Ерсой.

За його словами, Туреччина має намір продовжувати реалізацію програми і після пандемії, змінивши окремі пункти, доопрацювавши та удосконаливши вимоги та критерії.

«Ми віримо, що майбутнє туризму – за такими сертифікаційними програмами. Це не просто сертифікація, це програма стандартів туризму, сервісу. Ми переконані, що для майбутнього турецького туризму та міжнародного туризму загалом такі програми необхідні. Туроператори також висловлюють своє зацікавлення працювати саме з тими готелями, які пройшли сертифікацію», – повідомив міністр.

У Туреччині вже близько 200 готелів працює за цією системою, ще понад 300 проходить сертифікацію. За місяць, як планується, таких готелів буде близько 2 тисяч.

Ерсой також наголосив на тому, що Туреччина готова запросити до себе офіційні делегації з різних країн, щоб їхні представники мали змогу на власні очі впевнитися у рівні безпеки та заходах, що були вжиті у туристичній сфері.

Як повідомлялося, з 1 липня Україна та Туреччина відновлюють авіасполучення. У середу перші літаки з туристами прибудуть до Анталії.