Туреччина: купатися чи не купатися?

Усі «за» і «проти» відпочинку на турецьких курортах

Чим ближче до липня й відкриття авіасполучення з Туреччиною, тим більше українців замислюються над можливістю поїхати на традиційний курорт. Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Ерсой запросив у Анталію журналістів та дипломатів з Анкари – аби переконалися в безпечності відпочинку по-турецьки.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ПЕРЕВІРКА ТЕМПЕРАТУРИ

Аеропорт в Анталії одним із перших у Туреччині пройшов сертифікацію як «безпечний» для прийому гостей з-за кордону. Вимоги сертифікації охоплюють багато аспектів, серед яких – підготовка персоналу для дій у звичному та непередбачуваному режимах, дезінфекція приміщень, багажу, перевірка стану здоров’я пасажирів, тестування на коронавірус, забезпечення соціальної дистанції тощо.

У літаку всі повинні дотримуватися маскового режиму. Зняли або зсунули маску – стюардеса чемно нагадає. Відмовляєтеся надіти – штраф.

Пакет з маскою та вологими серветками можна взяти на вході в літак.

Дотримання дистанції в літаку досягається посадкою через крісло. Переліт тривав усього 55 хвилин – харчування на таких коротких відстанях не передбачено. Лише раз давали воду.

На виході всі дисципліновано дезінфікують руки й проходять з дотриманням дистанції до зони паспортного контролю через «коридор», у кінці якого заміряють температуру. Працівники стежать за показаннями термодатчиків. У разі виявлення температури (вище 37,8 град.) та одного із симптомів інфікування коронавірусом – пасажирів мають направляти для тестування. У разі негативного результату турист продовжує мандрівку, позитивного – прямує до лікарні. Там ухвалюється рішення про госпіталізацію чи поселення в готель, де передбачено спеціальне ізольоване приміщення – якщо стан туриста некритичний.

З 1 липня до проходження зони паспортного контролю туристи зможуть придбати страховку на випадок COVID-19, якщо не зробили цього раніше.

Бачимо маркування про дотримання дистанції в зоні отримання багажу. Стояти біля транспортної стрічки пліч-о-пліч з іншими пасажирами цього року не дозволено.

Виходимо з приміщення аеропорту. Торік у ранкові години в ці самі дати літаки сідали кожні 10 хвилин, а натовп не розсіювався. Нині ж тут майже порожньо.

Прямуємо до автобусів, перед посадкою – вимірювання температури. Працівник із написом на футболці «Сертифікат безпечного туризму» записує показники в таблицю навпроти кожного прізвища й просить продезінфікувати руки. Розсадка по одному, на крайніх до проходу сидіннях – застереження: залишайте одне місце вільним. Збулася мрія тих, хто воліє сидіти біля вікна. Транспортні засоби, що мають «Сертифікат безпечного туризму», розпізнати – як і будь-які інші об’єкти, що пройшли сертифікацію – можна за наліпками з написом Certificate of Safe Tourism та QR-кодом, за яким можна дізнатися інформацію про туристичний об’єкт, транспортний засіб і дату отримання сертифікату.

ПЕРЕД ПОСЕЛЕННЯМ ПІДПИШІТЬ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Процедура поселення в готель також дещо змінилася. Ще до посадки в автобус отримала ключі в конверті та форму про дозвіл на обробку персональних даних, а також опитувальник щодо COVID-19: про поточну температуру тіла, місця перебування протягом останніх 14 днів, чи мала коронавірус, чи контактувала з інфікованими, чи маю такі симптоми як кашель, лихоманку, біль у горлі, ускладнення дихання.

І чотири короткі пункти – зобов’язання щодо виконання. Необхідно одразу повідомляти персонал при появу одного чи більше симптомів інфікування. У разі зараження я зобов’язуюся покривати лікарняні витрати, не висувати претензії готелю, дотримуватися готельних правил та завжди тримати соціальну дистанцію. Також даю згоду на добровільну ізоляцію в разі проявів ознак інфікування, зокрема, до прибуття медперсоналу.

У готелі розповідають, що до прийому інфікованих є зона для ізоляції з дев’яти номерів. Таких гостей забезпечуватимуть харчуванням у номерах і очікуватимуть від них свідомої ізоляції. Загалом в Анталії нині немає маскового режиму, як у Анкарі.

Водночас у готелях усі гості та персонал повинні носити маски, знімати їх можна лише під час прийому їжі.

Готель Concorde De Luxe Resort, де розмістили журналістів, одним із перших подав заявку на отримання «Сертифікату безпечного туризму». За словами працівників готелю, готувалися близько місяця, сама сертифікація тривала кілька днів. Документ видають на рік, але щомісяця проходить перевірка, кожні два місяці в готелі поселяється спеціально засланий «таємний гість».

Найскладнішою для виконання вважають вимогу забезпечення соціальної дистанції. Її виконувати без проблем можуть лише готелі з великою територією.

Більшість сусідніх готелів цього року не відкрилися – витрати на програму сертифікації значні, а чи вдасться їх покрити, невідомо.

«Найдовшим», з точку зору виконання, пунктом програми є навчання персоналу. Воно тривало близько місяця в режимі онлайн і закінчилося складанням іспиту. Готель, де ми жили, розрахований на 900 гостей. За новою вимогою, їхня кількість має бути скорочена наполовину.

Торік готель здійснив реновацію. Покоївка на моєму поверсі Іпек Ханим розповіла, що працює тут уже дванадцять років, і він завжди переповнений. Цього сезону чекала особливо, адже після ремонту працювати і легше, й веселіше. Усе ще має надію, що туристів буде багато.

Загалом у готелі, зазвичай, у високий сезон працює 500 чоловік, зараз на робочих місцях – лише 90. Ціни за номери лишаються на минулорічному рівні. Для багатьох цей готель – традиційне місце відпочинку. Стіни біля ресторану рясніють фотографіями постійних клієнтів...

У готелі відкрили дитячу кімнату, спортзал, хамам, басейни, магазини, ресторани. Усе як колись, але з дотриманням дистанції. Такий собі рай для інтровертів.

Зранку на пляжі від сили 5-7 чоловік, половина з яких рибалки. Риба не дуже клює, зізнається Еркан-бей, гість із Анкари, який прийшов на пляж не купатися, а рибалити. Та й вода цього року для тривалих запливів поки що захолодна. Десяток невеликих рибин – його улов. Каже, що від риболовлі його не віднадить жоден коронавірус.

У головному ресторані готелю теж подають рибу. Достатньо показати на потрібну страву... Самообслуговування заборонене.

Столи розставлено на достатній відстані один від одного. До кожного прибору в окремому паперовому конверті додається запакована серветка з дезінфектором.

Нині в готелі відпочивають переважно внутрішні туристи. Головний іспит почнеться 1 липня, коли прибуватимуть гості з-за кордону.

АТРАКЦІОНИ ДЛЯ САМІТНИКІВ

Якщо ви любите відпочивати подалі від натовпу, то цей туристичний сезон у Анталії вас цілком задовольнить, принаймні на початку.

Загалом же Анталія – не те місце, де легко усамітнитися. Особливо це стосується популярних районів. Пляж Лара – один із них. У сезон тут важко знайти час і місце для усамітненого запливу, зранку до ночі снують туристи.

Але зараз інакше: я виходила на пляж двічі, й обидва рази була там майже на самоті.

Раніше лежаки розставляли до самої води, тепер же вистачає двох-трьох рядів. На пляжі дотримуватися дистанції найпростіше – простору достатньо.

Програма туру передбачала відвідання парку розваг Land of Legends та античного міста-музею під відкритим небом Перге. Тут так само – масковий режим, антисептики. Жодних черг, і розваги – лише для вас.

НАВІТЬ СЕРЦЕ «НАДІЛО» МАСКУ

В аеропорту Анталії нас зустрічало й проводжало веселе сердечко – символ турецької гостинності. Цього разу воно в масці – як нагадування про заходи безпеки та відповідальність.

Ольга Будник, Анкара–Анталія